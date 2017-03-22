В Башкирии автобус не уступил дорогу легковушке, пострадал ребенок

Накануне вечером в поселке Чишмы на улице Строительная 49-летний водитель ПАЗика не уступил дорогу «четырнадцатой» легковушке, в результате чего они столкнулись.

В отечественной легковушке на заднем сидении в детском кресле находился 4-летний ребенок, его доставили в больницу.