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09:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии автобус не уступил дорогу легковушке, пострадал ребенок

За прошедшие сутки в Башкирии произошло семь ДТП, в результате которых восемь человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Накануне вечером в поселке Чишмы на улице Строительная 49-летний водитель ПАЗика не уступил дорогу «четырнадцатой» легковушке, в результате чего они столкнулись.

В отечественной легковушке на заднем сидении в детском кресле находился 4-летний ребенок, его доставили в больницу.

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