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10:06 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде задержан мужчина за кражу бассейна

Злоумышленник обокрал садовый домик в дачном товариществе.

Полицейские задержали похитителя бассейна в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Преступление было совершено в июле 2016 года в одном из садоводческих товариществ города. Злоумышленник проник в жилое помещение через окно и похитил бензиновый триммер и надувной бассейн общей стоимостью 7 000 рублей.

Подозреваемого задержали спустя полгода, им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства. По статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» возбуждено уголовное дело.

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