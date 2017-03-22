В Нижнем Новгороде задержан мужчина за кражу бассейна

Полицейские задержали похитителя бассейна в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Преступление было совершено в июле 2016 года в одном из садоводческих товариществ города. Злоумышленник проник в жилое помещение через окно и похитил бензиновый триммер и надувной бассейн общей стоимостью 7 000 рублей.

Подозреваемого задержали спустя полгода, им оказался 45-летний мужчина без определенного места жительства. По статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» возбуждено уголовное дело.