Пропавшего в тайге Иркутской области охотника отыскали живым и здоровым

Без вести пропавшего охотника отыскали в тайге Иркутской области. Как 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, в минувший понедельник в дежурную часть отдела полиции от жителя Киренска поступило сообщение о том, что ещё 10 марта его 59-летний двоюродный брат Виктор Карелин выехал в тайгу на снегоходе и до настоящего времени не вернулся. Телефонная связь с братом у заявителя прекратилась несколько дней назад.

Для розыска без вести пропавшего была немедленно сформирована поисковая группа из четырех сотрудников полиции и спасателей МЧС. Кроме них в качестве проводника к поискам подключился мужчина, хорошо знакомый с местностью. Спасатели предположили, что вернуться на базу в указанный срок охотнику не позволила поломка снегохода. В связи с этим, отправляясь в путь, сотрудники полиции взяли с собой набор запчастей, которые могли понадобиться для ремонта транспортного средства. С учетом того, что в зоне поиска отсутствует сотовая связь, было решено использовать спутниковый телефон.

Первые 30 километров группа преодолела на автомашине повышенной проходимости. Дальше по труднопроходимой тайге можно было проехать только на снегоходах. Оставшийся путь в 70 километров сотрудники отдела МВД России «Киренский» майор внутренней службы Андрей Полосков и старший лейтенант полиции Сергей Андрейченко вместе с двумя сотрудниками МЧС и волонтером проделали на двух снегоходах.

Виктора Карелина они нашли в охотничьем зимовье живым и здоровым. Тот был крайне обрадован, что подоспела помощь. Выяснилось, что его снегоход действительно вышел из строя, поэтому привезённые запчасти оказались кстати. Приехавший волонтёр остался с охотником в зимовье, чтобы помочь тому устранить поломку транспортного средства, а сотрудники правоохранительных органов, передав им продукты и необходимые вещи, вернулись в Киренск.