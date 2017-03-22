В Уфе по ошибке жилую квартиру залили цементом

20 марта балкон жительницы дома на улице Кольцевой в Уфе залило цементом. «Было очень страшно. Я спала и проснулась от этого жуткого грохота. На видео заметно, как руки трясутся и голос дрожит. Думала, дом рухнул…» — пишет в соцсети несчастная хозяйка испорченного балкона. Причиненный ущерб оказался впечатляющим — жижей залило окна и все помещение.

Вскоре выяснилось происхождение раствора. Дома, жилой и строящийся, стоят почти впритык. Рабочие ставили вертикальную опалубку несколькими этажами выше злополучного балкона, потом внутрь залили цемент, а щели закрыли фанерой. Однако раствор получился очень жидким и просочился вниз.