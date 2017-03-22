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09:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе по ошибке жилую квартиру залили цементом

В Уфе местной жительнице с находящейся рядом стройки залили бетон на балкон.

Источник: Proufu.ru

20 марта балкон жительницы дома на улице Кольцевой в Уфе залило цементом. «Было очень страшно. Я спала и проснулась от этого жуткого грохота. На видео заметно, как руки трясутся и голос дрожит. Думала, дом рухнул…» — пишет в соцсети несчастная хозяйка испорченного балкона. Причиненный ущерб оказался впечатляющим — жижей залило окна и все помещение.

Вскоре выяснилось происхождение раствора. Дома, жилой и строящийся, стоят почти впритык. Рабочие ставили вертикальную опалубку несколькими этажами выше злополучного балкона, потом внутрь залили цемент, а щели закрыли фанерой. Однако раствор получился очень жидким и просочился вниз.

Вчера она сообщила: «Работяги пришли сразу, убрали цемент насколько смогли. Сегодня ремонтируют окно (раму и стекла). Отмыли стены и окна. Еще пол впереди. Шторы в стирку забрали. Никто не отказывался исправить ситуацию. Оперативно делают».

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