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10:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Грузовик перевернулся возле дома Прэй во Владивостоке (фото)

Грузовой автомобиль Mazda перевернулся в Почтовом переулке во Владивостоке. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Об инциденте редакции ИА «Дейта» сообщили очевидцы. Подробности происшествия пока не известны. Сообщается, что пострадавших нет. примечательно, что и самих водителей автомобилей, которые пострадали в результате аварии, на момент съемки рядом не оказалось.

Не исключено, что перевернувшийся автомобиль использовался при работах по сносу незаконной постройки возле дома Эленоры Прэй, расположенного по соседству.

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