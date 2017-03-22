На Харьковской Honda провалилась в яму с гравием
Инцидент произошел рано утром в среду, 22 марта, на пересечении ул. Харьковская и 6-я Рабочая.
Инцидент произошел рано утром в среду, 22 марта, на пересечении ул. Харьковская и 6-я Рабочая.
«На пересечении улиц Харьковская и 6-я Рабочая Honda Accord провалился, наехав на гравийную засыпку рядом с люком», — говорится в сообщении в паблике Regik55.
Как сообщил один из очевидцев, в этом месте на дороге находится канализационный люк, который выступает выше асфальта примерно на 15 сантиметров. Его засыпали
«Застрял в текстурах», — шутит про автомобиль один из участников обсуждения.
Пользователи также отмечают, что теперь подобные случаи будут происходить здесь постоянно.