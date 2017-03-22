Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
09:54 (мск), источник: СуперОмск

На Харьковской Honda провалилась в яму с гравием

Инцидент произошел рано утром в среду, 22 марта, на пересечении ул. Харьковская и 6-я Рабочая.

«На пересечении улиц Харьковская и 6-я Рабочая Honda Accord провалился, наехав на гравийную засыпку рядом с люком», — говорится в сообщении в паблике Regik55.

Как сообщил один из очевидцев, в этом месте на дороге находится канализационный люк, который выступает выше асфальта примерно на 15 сантиметров. Его засыпали чем-то вроде щебенки.

«Застрял в текстурах», — шутит про автомобиль один из участников обсуждения.

Пользователи также отмечают, что теперь подобные случаи будут происходить здесь постоянно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США начали расследование авиаудара в Сирии
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
СМИ: Фийон получил $50 тыс. за организацию встречи с Путиным
КНДР провела неудачный пуск ракеты
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Президент УЕФА назвал «Ниву» «насмешкой над автомобилем» Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин неоднократно пересекал пустыню Сахара на автомобиле Lada Niva
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь