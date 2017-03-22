На Харьковской Honda провалилась в яму с гравием

«На пересечении улиц Харьковская и 6-я Рабочая Honda Accord провалился, наехав на гравийную засыпку рядом с люком», — говорится в сообщении в паблике Regik55.

Как сообщил один из очевидцев, в этом месте на дороге находится канализационный люк, который выступает выше асфальта примерно на 15 сантиметров. Его засыпали чем-то вроде щебенки.

«Застрял в текстурах», — шутит про автомобиль один из участников обсуждения.