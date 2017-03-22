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11:26 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Злостный неплательщик штрафов на Кубани лишился автомобиля и прав на его управление

Краснодар, 22 марта, KrasnodarMedia. Не оплатив свыше 30-ти полученных штрафов ГИБДД, житель Армавира отдал за долги свой автомобиль и права на его управление.

Таким образом судебные приставы вернули казне более 57 тысяч рублей. Кроме этого, любителю быстрой езды запретили выезжать за пределы РФ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УФСПП России по Краснодарскому краю.

Судебные приставы городского отдела, к которым поступили документы о взыскании с местного жителя 32 штрафов ГИБДД, не только арестовали принадлежащий должнику автомобиль, но и лишили гражданина права на управление автотранспортным средством.

Мужчина накопил более трех десятков штрафов на общую сумму 57 тысяч 500 рублей, упорно не реагируя на поступающие от судебных приставов напоминания. Такое наплевательское отношение к долговым обязательствам привело к тому, что представители закона, во-первых, наложили арест на принадлежащий должнику на праве собственности автомобиль ВАЗ-21104, во-вторых — вынесли постановление о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством. Кроме этого, любителю лихой езды запретили выезд за пределы Российской Федерации.

Автомобиль должника передан на хранение, руководитель организации-хранителя предупрежден судебными приставами об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»), сообщает пресс-служба УФСПП России по Краснодарскому краю.

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