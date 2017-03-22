Злостный неплательщик штрафов на Кубани лишился автомобиля и прав на его управление
Краснодар, 22 марта, KrasnodarMedia. Не оплатив свыше 30-ти полученных штрафов ГИБДД, житель Армавира отдал за долги свой автомобиль и права на его управление.
Краснодар, 22 марта, KrasnodarMedia. Не оплатив свыше 30-ти полученных штрафов ГИБДД, житель Армавира отдал за долги свой автомобиль и права на его управление.
Таким образом судебные приставы вернули казне более 57 тысяч рублей. Кроме этого, любителю быстрой езды запретили выезжать за пределы РФ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
Судебные приставы городского отдела, к которым поступили документы о взыскании с местного жителя 32 штрафов ГИБДД, не только арестовали принадлежащий должнику автомобиль, но и лишили гражданина права на управление автотранспортным средством.
Мужчина накопил более трех десятков штрафов на общую сумму 57 тысяч 500 рублей, упорно не реагируя на поступающие от судебных приставов напоминания. Такое наплевательское отношение к долговым обязательствам привело к тому, что представители закона,
Автомобиль должника передан на хранение, руководитель