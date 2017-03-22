Злостный неплательщик штрафов на Кубани лишился автомобиля и прав на его управление

Таким образом судебные приставы вернули казне более 57 тысяч рублей. Кроме этого, любителю быстрой езды запретили выезжать за пределы РФ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УФСПП России по Краснодарскому краю.

Судебные приставы городского отдела, к которым поступили документы о взыскании с местного жителя 32 штрафов ГИБДД, не только арестовали принадлежащий должнику автомобиль, но и лишили гражданина права на управление автотранспортным средством.

Мужчина накопил более трех десятков штрафов на общую сумму 57 тысяч 500 рублей, упорно не реагируя на поступающие от судебных приставов напоминания. Такое наплевательское отношение к долговым обязательствам привело к тому, что представители закона, во-первых, наложили арест на принадлежащий должнику на праве собственности автомобиль ВАЗ-21104, во-вторых — вынесли постановление о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством. Кроме этого, любителю лихой езды запретили выезд за пределы Российской Федерации.