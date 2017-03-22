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10:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жительнице Минусинска грозит срок за организацию парикмахерских курсов

Женщина незаконно выдавала свидетельства о получении профессии.

В Минусинске сотрудники полиции выявили факт выдачи поддельных свидетельств об окончании парикмахерских курсов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки стражи порядка установили, что 45-летняя бизнесвумен организовала проведение учебных парикмахерских курсов, по результатам которых выдавала свидетельства об их окончании. При этом она не имела законных оснований на ведение подобной деятельности.

От действий подозреваемой пострадали 14 жителей Минусинска, желающих освоить профессию. Сумма ущерба составила более 270 тысяч рублей.

В отношении злоумышленницы заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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