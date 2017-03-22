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10:15 (мск), источник: VN.ru

Обской стрелок заплатит 40 тыс. рублей за стрельбу по школьникам

Под Новосибирском Обской суд вынес приговор 54-летнему Михаилу Максимцову, который летом прошлого года открыл прицельную стрельбу из «усиленной» винтовки по школьной линейке. Снайпера приговорили к условному сроку и выплате компенсации пострадавшим.

В суде установили, что третьего июня 2016 года житель города Обь Михаил Максимцов находился на территории своего приусадебного участка недалеко от средней общеобразовательной школы № 26. В этот момент в школе проводилось массовое мероприятие, посвященное открытию детского оздоровительного лагеря. В нем принимали участие около ста учеников. Школьная линейка проходила на площади и сопровождалось музыкой, что вызвало раздражение Маскимцова.

— Мужчина решил сорвать мероприятие, вынес из своего дома пневматическую винтовку и не менее семи раз выстрелил в сторону школьников, намереваясь повредить звуковую колонку, — сообщили VN.ru в прокуратуре области.

Но «снайпер» промахнулся, попав в семилетнюю ученицу и школьного работника, а также повредил два припаркованных около территории школы автомобиля и разбил стекло. Дети были эвакуированы, торжественное мероприятие оказалось сорванным.

Известно, что Максимцов стрелял из пневматической винтовки с измененной конструкцией (значительно, с разрешенных 7,5 джоулей до 22,1 джоуля увеличенной кинетической энергией выстрела). Как выяснилось, свои стрельбы мужчина устраивал уже около пяти лет. От его пневматического оружия неоднократно страдали соседские домашние животные. Также, по словам местных жителей, четыре года назад Михаил установил радиооборудование на крыше своего дома, которое создавало помехи радиолокационным системам аэропорта «Толмачево». Кстати, на этом же предприятии обской стрелок работает электриком.

Примечательно, что во время следствия Максимцов не признал вину в совершении преступления, несмотря на то, что ранее в ходе допросов с участием адвоката неоднократно подтверждал, что стрелял в сторону школы.

— По его последней версии, он стрелял «по кошкам в огороде», а намерения сорвать детское мероприятие, причинить кому-то вред и повредить школьное имущество у него не было, — пояснил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Суд приговорил Максимцова к полутора годам условного лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с обского стрелка в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

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