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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе трехлетняя девочка упала с пятого этажа и выжила

Окно открыла бабушка и отвлеклась на несколько минут.

Поистине чудо произошло в Уфе вечером 21 марта. Трехлетняя девочка выжила после падения с пятого этажа в Кировском районе столицы.

Как выяснили следователи, малышка осталась дома вместе с бабушкой. Женщина открыла окно, чтобы проветрить комнату и на некоторое время отвлеклась. Девочка из любопытства забралась на подоконник и выпала из окна на снежный сугроб.

— Девочку сразу же госпитализировали. Предварительно установлена тупая травма живота, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

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