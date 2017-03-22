В Уфе трехлетняя девочка упала с пятого этажа и выжила

Поистине чудо произошло в Уфе вечером 21 марта. Трехлетняя девочка выжила после падения с пятого этажа в Кировском районе столицы.

Как выяснили следователи, малышка осталась дома вместе с бабушкой. Женщина открыла окно, чтобы проветрить комнату и на некоторое время отвлеклась. Девочка из любопытства забралась на подоконник и выпала из окна на снежный сугроб.

— Девочку сразу же госпитализировали. Предварительно установлена тупая травма живота, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.