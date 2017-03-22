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10:12 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье полицейская собака Ами помогла задержать подозреваемого в грабеже

Немецкая овчарка взяла след и привела сотрудника полиции к многоквартирному дому.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило заявление о хищении мобильного телефона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. На место происшествия прибыл наряд полиции, а также полицейский кинолог старший сержант полиции Роман Кильдибеков со служебно-разыскной собакой по кличке Ами.

Полицейские установили, что к потерпевшему обратился неизвестный и попросил мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако, как только средство связи оказалось в руках незнакомца, он бросился бежать. На просьбы остановиться и вернуть телефон, мужчина не реагировал и скрылся с места происшествия.

Немецкая овчарка Ами взяла след и привела сотрудника полиции к многоквартирному дому по улице Черноморской. В подъезде она остановилась около одной из квартир.

По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний житель Артема. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен и изъят похищенный мобильный телефон.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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