В Екатеринбурге прекращено уголовное дело о «пропаже» миллионов МОАП
В связи с отсутствием признаков преступления.
В связи с отсутствием признаков преступления.
В Екатеринбурге прекращено уголовное дело по факту возможного злоупотребления полномочиями руководства ЕМУП «МОАП», возбужденное в марте 2016 года. Следователи проверяли информацию о пропаже со счетов предприятия 14 миллионов рублей.
«Дело было прекращено в декабре 2016 года по итогам комплекса следственных мероприятий в связи с отсутствием в действиях должностных лиц признаков
Там отметили, что в ходе следствия обвинение по данному делу никому не предъявлялось, в процессуальном порядке никто не задерживался.
Стоит напомнить, что ранее за злоупотребление полномочиями был осужден