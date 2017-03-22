В Екатеринбурге прекращено уголовное дело о «пропаже» миллионов МОАП

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело по факту возможного злоупотребления полномочиями руководства ЕМУП «МОАП», возбужденное в марте 2016 года. Следователи проверяли информацию о пропаже со счетов предприятия 14 миллионов рублей.

«Дело было прекращено в декабре 2016 года по итогам комплекса следственных мероприятий в связи с отсутствием в действиях должностных лиц признаков какого-либо преступления», — прокомментировали «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там отметили, что в ходе следствия обвинение по данному делу никому не предъявлялось, в процессуальном порядке никто не задерживался.