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10:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело о «пропаже» миллионов МОАП

В связи с отсутствием признаков преступления.

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело по факту возможного злоупотребления полномочиями руководства ЕМУП «МОАП», возбужденное в марте 2016 года. Следователи проверяли информацию о пропаже со счетов предприятия 14 миллионов рублей.

«Дело было прекращено в декабре 2016 года по итогам комплекса следственных мероприятий в связи с отсутствием в действиях должностных лиц признаков какого-либо преступления», — прокомментировали «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там отметили, что в ходе следствия обвинение по данному делу никому не предъявлялось, в процессуальном порядке никто не задерживался.

Стоит напомнить, что ранее за злоупотребление полномочиями был осужден экс-глава Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник, который разорил ЕТТУ покупкой «золотых трамваев», место которым на свалке.

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