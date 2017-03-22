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10:23 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пропагандистам исламского террора ужесточили наказание

Судебная коллегия Верховного суда ужесточила приговор в отношении двух жителей Уфы, 44-летнего Ришата Гатауллина и 45-летнего Рината Мамаева, за состояние в запрещенной террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

Ранее суд приговорил мужчин к 4,6 годам условного лишения свободы. В ходе следствия было установлено, что с 2011 по 2015 годы оба мужчин состояли в запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Конкретно они занимались пропагандой идей группировки и вовлекали туда новых членов.

В 2015 году правоохранительные органы пресекли действия группировки. По инициативе прокуратуры суд решил пересмотреть уголовное дело, после чего виновным было ужесточено наказание. Они приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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