В Уфе пропагандистам исламского террора ужесточили наказание

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

Ранее суд приговорил мужчин к 4,6 годам условного лишения свободы. В ходе следствия было установлено, что с 2011 по 2015 годы оба мужчин состояли в запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Конкретно они занимались пропагандой идей группировки и вовлекали туда новых членов.

В 2015 году правоохранительные органы пресекли действия группировки. По инициативе прокуратуры суд решил пересмотреть уголовное дело, после чего виновным было ужесточено наказание. Они приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.