В Башкирии следственные органы проверяют информацию о нападении собаки на детей

На записи видно, как пес сначала набросился на восьмилетнего мальчика, затем на девятилетнюю девочку. На помощь школьникам пришел один из прохожих. Детям понадобилась медицинская помощь, им предстоит пройти курс лечения.

По данному факту Следственный комитет по РБ организовал доследственную проверку. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», владелец животного опрошен, но свою вину не признает и даже не желает извиниться перед пострадавшими. Ему предстоит объяснить правоохранителям, каким образом опасный питомец оказался на улице без намордника и без сопровождения хозяев.