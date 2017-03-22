Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Вандалы осквернили крупнейшее кладбище советских солдат в Польше
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
10:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии следственные органы проверяют информацию о нападении собаки на детей

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане следственные органы проверяют информацию о нападении собаки на двоих детей, опубликованную рядом СМИ.

Инцидент произошел в Демском районе Уфы и попал в объектив камер наблюдения.

На записи видно, как пес сначала набросился на восьмилетнего мальчика, затем на девятилетнюю девочку. На помощь школьникам пришел один из прохожих. Детям понадобилась медицинская помощь, им предстоит пройти курс лечения.

По данному факту Следственный комитет по РБ организовал доследственную проверку. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», владелец животного опрошен, но свою вину не признает и даже не желает извиниться перед пострадавшими. Ему предстоит объяснить правоохранителям, каким образом опасный питомец оказался на улице без намордника и без сопровождения хозяев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США начали расследование авиаудара в Сирии
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
СМИ: Фийон получил $50 тыс. за организацию встречи с Путиным
КНДР провела неудачный пуск ракеты
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Президент УЕФА назвал «Ниву» «насмешкой над автомобилем» Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин неоднократно пересекал пустыню Сахара на автомобиле Lada Niva
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь