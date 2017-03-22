Полиция Симферополя разбиралась в конфликте сторожей

Как выяснили сотрудники ОВД, заявитель является пенсионером и при этом продолжает работать на должности сторожа в одном из ГСК столицы. Со слов потерпевшего, у него возник конфликт с коллегой на почве личной неприязни. После словесной перепалки о неправильном разделении обязанностей во время работы, злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов лопатой. В короткие сроки подозреваемого задержали полицейские. 56-летний местный житель ранее не судим. Он дал признательные показания в совершении данного преступления.

Следственным отделением ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), — отметили в пресс-службе МВД по РК. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.