В Воронеже около Памятника Славы на дорогу рухнули два фонарных столба

Вечером во вторник, 21 марта, водители на Московском проспекте попали в небольшую пробку, когда ехали в сторону Памятника Славы. На дорогу по направлению к центру города рухнули сразу 2 фонарных столба.

ЧП произошло в результате ДТП. Столбы упали напротив дома № 93 по Московскому проспекту и перекрыли собою сразу два полосы — всем водителям пришлось их объезжать.

«Я была в это время неподалеку — был сильный скрип и звук торможения, машину занесло в столб, тот свалился, — написала одна из свидетелей произошедшего. — За ним по проводам упал второй и покосился третий столб».