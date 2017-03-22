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10:22 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже около Памятника Славы на дорогу рухнули два фонарных столба

Они перекрыли сразу 2 полосы Московского проспекта.

Вечером во вторник, 21 марта, водители на Московском проспекте попали в небольшую пробку, когда ехали в сторону Памятника Славы. На дорогу по направлению к центру города рухнули сразу 2 фонарных столба.

ЧП произошло в результате ДТП. Столбы упали напротив дома № 93 по Московскому проспекту и перекрыли собою сразу два полосы — всем водителям пришлось их объезжать.

«Я была в это время неподалеку — был сильный скрип и звук торможения, машину занесло в столб, тот свалился, — написала одна из свидетелей произошедшего. — За ним по проводам упал второй и покосился третий столб».

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