В Воронеже «Волга» сбила 22-летнюю девушку на пешеходном переходе

Автомобиль «ГАЗ-31105» сбил 22-летнюю девушку у дома № 35 на улице Острогожская в Воронеже около 19:20 вторника, 21 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе 112. Горожанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в группе пропаганды городской ГИБДД в среду, 22 марта.

По данным автоинспекторов, 39-летний автомобилист двигался со стороны улица Курчатова в сторону улицы Краснознаменная. Девушка переходила дорогу слева направо по ходу движения машин. В результате аварии горожанка получила ушиб тазобедренного сустава.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства происшествия.