В Екатеринбурге кража кофе из магазина обернулась нелепым провалом
Пока охранник ловил воришку, брошенный товар разобрали его подельники. Инцидент попал на видео.
Пока охранник ловил воришку, брошенный товар разобрали его подельники. Инцидент попал на видео.
В Екатеринбурге на камеры видеонаблюдения попал нелепый инцидент с кражей кофе из продуктового магазина «Монетка» на улице Фурманова, 33. Видеозапись кражи опубликовал информационный портал
Под описанием видеозаписи сообщается, что неизвестный мужчина попытался украсть из магазина несколько банок кофе марки «Якобс Монарх» на сумму 2 501 рублей. Всего 23 банки. Мужчину задержали, но каким образом, и почему не удалось спасти украденное, попало на видеозапись.
Судя по всему, молодой человек действовал не один. На видеозаписи видно, как у магазина припарковывается «Дэу Нексия». Оттуда выходит мужчина и направляется в магазин. Набрав полную корзинку с банками кофе, он попытался убежать из магазина, но за ним погнался охранник. Мужчина на выходе выбросил корзинку и побежал дальше. Охранник вслед за ним.
Но брошенная корзинка не осталась без внимания. Внезапно из «Дэу Нексии» вышел другой молодой человек с тростью, к нему подошел еще один человек в синей куртке. Оба направились к брошенной корзине. Внезапно они оживились, стали нагребать потерянное воришкой, а затем быстро убежали с места происшествия. Особенно молодой человек с тростью, который забыв про больную ногу, добежал до машины и уехал. При этом воришку
Как сообщили в