В Екатеринбурге кража кофе из магазина обернулась нелепым провалом

В Екатеринбурге на камеры видеонаблюдения попал нелепый инцидент с кражей кофе из продуктового магазина «Монетка» на улице Фурманова, 33. Видеозапись кражи опубликовал информационный портал ekb-security. ru, передает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 22 марта.

Под описанием видеозаписи сообщается, что неизвестный мужчина попытался украсть из магазина несколько банок кофе марки «Якобс Монарх» на сумму 2 501 рублей. Всего 23 банки. Мужчину задержали, но каким образом, и почему не удалось спасти украденное, попало на видеозапись.

Судя по всему, молодой человек действовал не один. На видеозаписи видно, как у магазина припарковывается «Дэу Нексия». Оттуда выходит мужчина и направляется в магазин. Набрав полную корзинку с банками кофе, он попытался убежать из магазина, но за ним погнался охранник. Мужчина на выходе выбросил корзинку и побежал дальше. Охранник вслед за ним.