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10:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге кража кофе из магазина обернулась нелепым провалом

Пока охранник ловил воришку, брошенный товар разобрали его подельники. Инцидент попал на видео.

В Екатеринбурге на камеры видеонаблюдения попал нелепый инцидент с кражей кофе из продуктового магазина «Монетка» на улице Фурманова, 33. Видеозапись кражи опубликовал информационный портал ekb-security.ru, передает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 22 марта.

Под описанием видеозаписи сообщается, что неизвестный мужчина попытался украсть из магазина несколько банок кофе марки «Якобс Монарх» на сумму 2 501 рублей. Всего 23 банки. Мужчину задержали, но каким образом, и почему не удалось спасти украденное, попало на видеозапись.

Судя по всему, молодой человек действовал не один. На видеозаписи видно, как у магазина припарковывается «Дэу Нексия». Оттуда выходит мужчина и направляется в магазин. Набрав полную корзинку с банками кофе, он попытался убежать из магазина, но за ним погнался охранник. Мужчина на выходе выбросил корзинку и побежал дальше. Охранник вслед за ним.

Но брошенная корзинка не осталась без внимания. Внезапно из «Дэу Нексии» вышел другой молодой человек с тростью, к нему подошел еще один человек в синей куртке. Оба направились к брошенной корзине. Внезапно они оживились, стали нагребать потерянное воришкой, а затем быстро убежали с места происшествия. Особенно молодой человек с тростью, который забыв про больную ногу, добежал до машины и уехал. При этом воришку все-таки поймали.

Как сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, сообщение о преступлении поступило 18 марта. Данная видеозапись изучена, и устанавливаются все участники инцидента.

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