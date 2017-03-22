В Барде идет проверка по факту ДТП с участием автоинспектора

По версии водителя «ВАЗ-21124», в момент ДТП на ул. Крупской в Барде сотрудник полиции был пьян, что и послужило причиной аварии. Также автомобилист сообщил, что после столкновения автоинспектор скрылся с места, оставив свой автомобиль. Автор видеоролика сообщает, что есть свидетели того, что полицейский употреблял алкоголь перед ДТП.

В ГУ МВД России по Пермскому краю отрицают, что сотрудник скрылся с места аварии и был пьяным. В день происшествия он был на выходном дне, вместе со своей семьей ехал на личном автомобиле «Опель Астра» по улице Крупской, когда в него из-за несоблюдения дистанции врезался водитель «двенашки».

«В результате аварии пострадавших нет, машины получили механические повреждения. Оба водителя были освидетельствованы, состояние опьянения не установлено. По результатам служебной проверки установлено, что госавтоинспектор место ДТП не покидал, был трезв», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.

В отношении водителя «ВАЗ-21124» вынесено постановление об административном правонарушении «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Также составлен протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».