Прокуратура Казани требует блокировки 29 интернет-сайтов
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). Прокуратура Казани в судебном порядке добивается блокировки 29
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). Прокуратура Казани в судебном порядке добивается блокировки 29
Установлено, что на ресурсах содержатся сведения, пропагандирующие такие противоправные деяния, как дача и получение взяток, незаконное изготовление и продажа удостоверений правоохранительных органов. Кроме того, на сайтах предлагается купить медицинские справки о состоянии здоровья, не проходя при этом осмотр у врача. Доступ к
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, напоминают в прокуратуре города.
Прокуратура направила в Приволжский районный суд Казани административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.