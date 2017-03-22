Прокуратура Казани требует блокировки 29 интернет-сайтов

Установлено, что на ресурсах содержатся сведения, пропагандирующие такие противоправные деяния, как дача и получение взяток, незаконное изготовление и продажа удостоверений правоохранительных органов. Кроме того, на сайтах предлагается купить медицинские справки о состоянии здоровья, не проходя при этом осмотр у врача. Доступ к интернет-ресурсам свободен для неограниченного круга пользователей.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, напоминают в прокуратуре города.

Прокуратура направила в Приволжский районный суд Казани административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.