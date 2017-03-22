В США задержали гражданку РФ, подозреваемую в убийстве и грабежах

Насырова была задержана в Нью-Йорке 20 марта по подозрению в убийстве своей соседки в Краснодаре, 54-летней Аллы Алексеенко. В США Насырова проживала с ноября 2014 года.

По данным полиции, в Нью-Йорке гражданка РФ занималась противоправной деятельностью. В частности, она грабила мужчин, знакомившись с ними на специальных сайтах и подмешивая им при встрече наркотики.

Известно по меньшей мере о троих пострадавших от действий Насыровой. «Она вела здесь преступную жизнь, и мы пока еще не располагаем всеми данными и всей картиной ее преступлений», — сказал Бойс, пояснив, что может вскоре стать известно о новых эпизодах.

Нашел Насырову в Нью-Йорке частный детектив Герман Уэйсберг, нанятый родственниками убитой Алексеенко, он выследил ее через Facebook. Полиция города работает над выявлением всех возможных эпизодов преступлений, совершенных 41-летней гражданкой РФ.

По данным газеты New York Post, также Насырова подозревается в возможном убийстве в России владельцев двухкомнатной квартиры, которую присвоила себе и продала. Попала в США женщина по подложному паспорту через Мексику.