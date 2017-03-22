В США задержали гражданку РФ, подозреваемую в убийстве и грабежах
В США гражданка РФ Виктория Насырова подозревается в серии грабежей на территории страны, сообщил в интервью телеканалу NBC глава
В США гражданка РФ Виктория Насырова подозревается в серии грабежей на территории страны, сообщил в интервью телеканалу NBC глава
Насырова была задержана в
По данным полиции, в
Известно по меньшей мере о троих пострадавших от действий Насыровой. «Она вела здесь преступную жизнь, и мы пока еще не располагаем всеми данными и всей картиной ее преступлений», — сказал Бойс, пояснив, что может вскоре стать известно о новых эпизодах.
Нашел Насырову в
По данным газеты New York Post, также Насырова подозревается в возможном убийстве в России владельцев двухкомнатной квартиры, которую присвоила себе и продала. Попала в США женщина по подложному паспорту через Мексику.
В России с декабря 2014 года она находится в федеральном розыске, в 2015 году ее объявили в розыск по линии Интерпола. Генконсульство РФ в