В Ростове-на-Дону стая собак искусала ребенка
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Об инциденте, который произошёл в Первомайском районе, на сайте городской администрации в разделе «Благоустройство города» сообщил отец ребёнка. По его словам, отпугнуть озлобленных животных удалось только с помощью электрошокера.
Бродячие псы искусали школьника, когда тот возвращался с занятий.
«Укусила за руку большая собака, похожая на хаски с крученным хвостом. Прокушена куртка, рана на руке. Всего собак было три, одна из них бросилась на меня», — написал горожанин.
К счастью, в госпитализации ребёнок не нуждается, но помощь врача необходима, так как пёс может быть заражен вирусом бешенства.
Возмущенный отец требует, чтобы лица, ответственные за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города, приняли меры.
Но не только бродячие псы представляют опасность. В августе 2016 года в станице Баклановской Дубовского района
В июне 2015 года в
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с июля 2016 года действует постановление, которое регулирует правила обращения с бездомными животными. В частности, для бродячих собак и кошек предусмотрена схема «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Четвероногих
Напомним, в 2016 году в южной столице был широко разрекламирован проект по массовой стерилизации и вакцинации бродячих собак. Проект под названием «Собачий патруль» предполагает не только защиту животных от варварской расправы в преддверии мундиаля, но и сокращение поголовья бездомных собак минимум на 80%.