Обстоятельства ЧП с фельдшером в Красноярском крае проверяет следствие

В Красноярском крае обстоятельства избиения фельдшера скорой помощи пациенткой выясняют следователи. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 марта, в Главном следственном управлении СКР по краю.

В ведомстве уточнили, что по инициативе руководителя ГСУ Игоря Напалкова следственные органы изъяли материалы по этому происшествию из полиции для проведения доследственной проверки.

По предварительным данным, 19 марта 2017 года в городе Канске 26-летняя фельдшер скорой помощи приехала на вызов к 36-летней пациентке. Фельдшер сделала женщине замечание, так как пациентка поздно обратилась за медицинской помощью. В ответ женщина ударила медработника, отчего та упала.

Сейчас фельдшер находится в больнице с черепно-мозговой травмой, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Минздраве Красноярского края подтвердили информацию о том, что на фельдшера скорой помощи в Канске напала пациентка. На вопрос, часто ли в регионе сотрудники скорой помощи сталкиваются с грубостью или агрессией, в министерстве ответили, что это происходит «достаточно часто». Ситуация усугубляется в праздничные дни, когда медикам приходится чаще сталкиваться с нетрезвыми людьми. В такие дни растет и количество ложных вызовов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее проверку по факту нападения женщины на фельдшера скорой помощи проводила полиция. Известно, что злоумышленница ударила медработника по голове и вырвала у нее клок волос.

Напомним также, что законопроекты о защите медицинских работников и пациентов, разработанные депутатами Госдумы от «Единой России» Ириной Яровой и Дмитрием Морозовым, ранее были направлены в правительство РФ и Верховный суд РФ для получения отзывов.