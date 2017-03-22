В Казани девушка за рулем Mercedes протаранила автобус с пассажирами

ДТП произошло накануне около 10 часов утра. Сообщается, что автоледи, следуя по улице Назиба Жиганова, напротив дома № 61б по улице Космонавтов, не обратила внимание на знак «Уступите дорогу» и столкнулась с автобусом № 33.

— На момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров. Одна из них — 70-летняя пассажирка получила ушибы мягких тканей различных частей тела, — сказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани водитель KIA Sportage на парковке протаранил четыре припаркованные машины. ДТП произошло около 19.10 во дворе дома № 44 по улице Космонавтов. После ДТП водитель был доставлен в больницу с незначительными травмами. Как сообщили в ГИБДД, в больнице выяснили, что водитель находился под наркотическим опьянением.