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11:07 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани девушка за рулем Mercedes протаранила автобус с пассажирами

В Казани 31-летняя женщина за рулем Mercedes-benz GLA250 протаранила автобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД РФ по Казани.

ДТП произошло накануне около 10 часов утра. Сообщается, что автоледи, следуя по улице Назиба Жиганова, напротив дома № 61б по улице Космонавтов, не обратила внимание на знак «Уступите дорогу» и столкнулась с автобусом № 33.

 — На момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров. Одна из них — 70-летняя пассажирка получила ушибы мягких тканей различных частей тела, — сказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани водитель KIA Sportage на парковке протаранил четыре припаркованные машины. ДТП произошло около 19.10 во дворе дома № 44 по улице Космонавтов. После ДТП водитель был доставлен в больницу с незначительными травмами. Как сообщили в ГИБДД, в больнице выяснили, что водитель находился под наркотическим опьянением.

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