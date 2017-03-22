Под Волгоградом шестеро мужчин разобрали магистральный трубопровод

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию поступил звонок от сотрудников Территориального управления Росимущества в Волгоградской области, которые, объезжая территорию в районе села Малые Чапурники, заметили группу мужчин, пытавшихся при помощи экскаватора-погрузчика похитить металлические трубы. Приехавшие на место правоохранители задержали 30-летнего неработающего жителя Волгограда и пятерых жителей области.

Как оказалось, 30-летний задержанный специально нанял мужчин для хищения труб, которые он собирался сдать в пункт приема металлолома. «Кроме того, полицейские установили, что для беспрепятственного провоза труб он изготовил фиктивный договор об их приобретении и доверенность», — добавили в ГУ МВД.