Под Волгоградом шестеро мужчин разобрали магистральный трубопровод
Шестеро мужчин выкапывали трубы из магистрального трубопровода в Светлоярском районе Волгоградской области.
Шестеро мужчин выкапывали трубы из магистрального трубопровода в Светлоярском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Как оказалось, 30-летний задержанный специально нанял мужчин для хищения труб, которые он собирался сдать в пункт приема металлолома. «Кроме того, полицейские установили, что для беспрепятственного провоза труб он изготовил фиктивный договор об их приобретении и доверенность», — добавили в ГУ МВД.
На месте происшествия правоохранители обнаружили