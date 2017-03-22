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11:12 (мск), источник: Sputnik.by

Гибель медведя в заповеднике: браконьеру грозит штраф и уголовное дело

В Березинском биосферном заповеднике в браконьерской петле погиб внесенный в Красную книгу бурый медведь; установивших петли браконьеров продолжают искать, им грозит уголовная ответственность и возмещение ущерба в особо крупном размере.

Источник: Sputnik.by

О вопиющем факте браконьерства в Березинском биосферном заповеднике и подробностях расследования на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

«Пока злоумышленника разыскивают и пытаются установить личность того, кто установил эти петли на территории заповедника. Сложно сказать, были ли петли установлены на медведя. Возможно, на другое животное — копытное или пушного зверя. Но так получилось, что в одну из установленных петель попал медведь», — сказала Громович.

По словам специалиста, скорее всего, медведь погиб от того, что, попав в петлю, очень настойчиво пытался освободиться. Деревья вокруг были поломаны, а одно из них было очень сильно изгрызено — то, к которому была привязана петля.

«Как правило, животное, когда попадает в петлю и пытается освободиться, еще более туго затягивает ее. А потом уже погибший медведь стал добычей хищников», — отметила Громович.

Останки животного обнаружили госинспекторы Бегомльской МРИ в Лепельском районе у деревни Рожно. Забрать погибшее животное браконьеры, вероятно, не решились.

Представитель госинспекции уточнила, что за незаконную охоту с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере браконьеру грозит уголовное дело. Поскольку бурый медведь включен в Красную книгу Беларуси и является объектом Конвенции СИТЕС, причиненный природе ущерб оценивается в 2 400 базовых величин (55,2 тысячи рублей или более 29 тысяч долларов). Кроме уголовной ответственности тот, кого признают виновным, должен будет возместить эту сумму.

По разным данным, количество медведей в Беларуси варьируется от 70 до 120 особей. Собеседница Sputnik предположила, что в Березинском заповеднике их несколько десятков.

Комментарий официального представителя Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольги Громович о факте браконьерства в Березинском биосферном заповеднике слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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