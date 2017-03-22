Трое водителей стали участниками аварии в Железнодорожном районе Хабаровска

В среду утром на пересечении улиц Карла Маркса и Выборгской произошла авария, участниками которой стали три водителя, сообщает портал «Губерния».

Первое столкновение произошло между встречными «Дайхацу Пизар» и «Тойотой Премио». В тот момент, когда в минивэн врезался серебристый седан, 26-летняя водитель «Дайхацу» выполняла левый поворот на Выборгскую.

О том, что водитель «Премио» поспешил с проездом перекрестка, говорила и автолюбительница, и третий участник этого ДТП — шофер «Мазды Персона». Его автомобиль оказался поврежден отброшенной в сторону «Тойотой».

Водитель седана, мужчина 1988 года рождения, публично комментировать ситуацию не захотел.