Трое водителей стали участниками аварии в Железнодорожном районе Хабаровска
Виновника происшествия установят дознаватели.
Виновника происшествия установят дознаватели.
В среду утром на пересечении улиц Карла Маркса и Выборгской произошла авария, участниками которой стали три водителя, сообщает портал «Губерния».
Первое столкновение произошло между встречными «Дайхацу Пизар» и «Тойотой Премио». В тот момент, когда в минивэн врезался серебристый седан, 26-летняя водитель «Дайхацу» выполняла левый поворот на Выборгскую.
О том, что водитель «Премио» поспешил с проездом перекрестка, говорила и автолюбительница, и третий участник этого ДТП — шофер «Мазды Персона». Его автомобиль оказался поврежден отброшенной в сторону «Тойотой».
Водитель седана, мужчина 1988 года рождения, публично комментировать ситуацию не захотел.
Определить виновника на месте оказалось невозможно