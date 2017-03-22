На заводе в Челябинске проводится выемка документов
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов на заводе по производству медного купороса кормовой марки ОАО «НЕКК».
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов на заводе по производству медного купороса кормовой марки ОАО «НЕКК».
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Как стало известно агентству из осведомленного источника, уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере на данном предприятии в отношении неустановленных лиц. В рамках дела проводятся следственные действия.