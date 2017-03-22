Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Молдавская прачечная: как из России вывели $20 млрд
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Не иначе, как зависть": Лолита вступила в конфликт из-за Апиной
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным платьем
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
11:28 (мск), источник: "Российская газета"

Омских полицейских осудили за взятки от сутенеров

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор экс-полицейским, вымогавшим деньги у сутенеров.

Как было установлено в суде, преступную группу в 2012 году организовал оперуполномоченный по особо важным делам Дмитрий Плюснин, в должностные обязанности которого входило выявление и пресечение преступлений в сфере занятия проституцией. Сообщниками он сделал пенсионера МВД Григория Яковенко и своего знакомого 60-летнего Константина Снаговского. На протяжении нескольких лет они систематически получали взятки от лиц, занимающихся организацией проституции.

Полицейские сообщали сутенерам информацию о мероприятиях, направленных на борьбу с проституцией и не принимали никаких мер по пресечению преступной деятельности. За такое покровительство организаторам сексуальных услуг приходилось еженедельно отдавать «крыше» 75% от выручки. За несколько лет покровители в погонах получили от сутенеров и проституток 2,5 миллиона рублей.

Подозреваемых удалось задержать в 2015 году. В отношении Плюснина и его подельников был возбужден ряд уголовных дел. Оперуполномоченного уволили из правоохранительных органов, а его руководители получили дисциплинарные взыскания.

— В ходе расследования Константин Снаговский заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей, а также постановил конфисковать у него полученные преступным путем более 1,2 миллиона рублей.

Дмитрия Плюснина суд приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Помимо этого его лишили права в течение трех лет занимать должности на государственной службе. У Плюснина также конфискуют более 1,2 миллиона рублей. Пенсионер МВД Григорий Яковенко отправится в колонию на 2,5 года со штрафом в 200 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Госдуме предложили ввести понятие "опасные породы собак"
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
В Госдуме предложили ввести понятие «опасные породы собак»
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь