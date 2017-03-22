Омских полицейских осудили за взятки от сутенеров

Как было установлено в суде, преступную группу в 2012 году организовал оперуполномоченный по особо важным делам Дмитрий Плюснин, в должностные обязанности которого входило выявление и пресечение преступлений в сфере занятия проституцией. Сообщниками он сделал пенсионера МВД Григория Яковенко и своего знакомого 60-летнего Константина Снаговского. На протяжении нескольких лет они систематически получали взятки от лиц, занимающихся организацией проституции.

Полицейские сообщали сутенерам информацию о мероприятиях, направленных на борьбу с проституцией и не принимали никаких мер по пресечению преступной деятельности. За такое покровительство организаторам сексуальных услуг приходилось еженедельно отдавать «крыше» 75% от выручки. За несколько лет покровители в погонах получили от сутенеров и проституток 2,5 миллиона рублей.

Подозреваемых удалось задержать в 2015 году. В отношении Плюснина и его подельников был возбужден ряд уголовных дел. Оперуполномоченного уволили из правоохранительных органов, а его руководители получили дисциплинарные взыскания.

— В ходе расследования Константин Снаговский заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей, а также постановил конфисковать у него полученные преступным путем более 1,2 миллиона рублей.

Дмитрия Плюснина суд приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Помимо этого его лишили права в течение трех лет занимать должности на государственной службе. У Плюснина также конфискуют более 1,2 миллиона рублей. Пенсионер МВД Григорий Яковенко отправится в колонию на 2,5 года со штрафом в 200 тысяч рублей.