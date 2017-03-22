Дорожники нашли на трассе под Воронежем мину времен войны

Воронежские дорожники при проведении ремонтных работ нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112 в среду, 22 марта. Боеприпас обнаружили на обочине на 111 км трассы «Воронеж — Луганск» в Острогожском районе.

Дорожники вызвали спасателей. Специалисты уничтожат боеприпас, уточнили в системе-112.

Похожий случай произошел в Воронеже 10 марта. Горожане нашли минометную мину калибром 82 мм во время прогулки в лесополосе возле сквера «Дубрава». Боеприпас уничтожили на полигоне «Погоново» в Хохольском районе.