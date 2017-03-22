Дорожники нашли на трассе под Воронежем мину времен войны
Неразорвавшийся боеприпас уничтожат.
Неразорвавшийся боеприпас уничтожат.
Воронежские дорожники при проведении ремонтных работ нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112 в среду, 22 марта. Боеприпас обнаружили на обочине на 111 км трассы «Воронеж — Луганск» в Острогожском районе.
Дорожники вызвали спасателей. Специалисты уничтожат боеприпас, уточнили в системе-112.
Похожий случай произошел в Воронеже 10 марта. Горожане нашли минометную мину калибром 82 мм во время прогулки в лесополосе возле сквера «Дубрава». Боеприпас уничтожили на полигоне «Погоново» в Хохольском районе.