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11:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Три припаркованные иномарки лишились номеров в Хабаровске

Регистрационные знаки кто-то украл с целью выкупа.

Источник: Губерния онлайн

Ночью в одном из дворов на окраине Второго Хабаровска воры сняли государственные номера с трех машин, сообщает портал «Губерния». С двух «Ниссанов» — «Либерти» и «Санни» — исчезли только задние номера, а вот «Тойота Марк-2» лишилась обоих регистрационных знаков.

Хозяин «Санни» обнаружил на ветровом стекле своей машины записку, в которой был указан телефонный номер — автор послания обещает вернуть украденное за вознаграждение.

Идти на поводу у вымогателей не пожелал ни один из потерпевших. Указанный в записке номер уже сообщили полицейским.

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