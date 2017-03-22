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11:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель Nissan километр тащил на двери новосибирца недалеко от «Золотой Нивы»

Вечером 21 марта в районе Золотой Нивы в заднюю часть BMW въехал белый Nissan Wingroad, водитель Nissan постарался скрыться с места ДТП и протащил водителя BMW на двери авто, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Источник: Вести - Новосибирск

Водитель Nissan протащил на двери новосибирца, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Вечером 21 марта на улице Бориса Богаткова в районе Золотой Нивы произошла авария. В заднюю часть BMW въехал белый Nissan Wingroad, водитель Nissan постарался скрыться с места ДТП. Водитель BMW вышел из машины, чтобы разобраться с виновником аварии,

«Он подбежал к Ниссану, чтобы открыть дверь, тот в свою очередь, пытаясь его сбить, продолжил движение ещё быстрее. Мужчина зацепился за дверь и на большой скорости, примерно 70 км/час, водитель прокатил его в таком положении около 900 метров», — сообщила жена пострадавшего мужчины в соцсетях.

Протащив на двери мужчину практически километр, водитель Nissan сделал рывок на припаркованный автомобиль, и мужчина ударился и упал на дорогу. Водитель автомобиля Nissan скрылся. Водитель BMW получил сильный ушиб грудной клетки.

Женщина добавила, что не смогла запомнить номер автомобиля Nissan, сейчас супруги ищут очевидцев произошедшего.

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