В Геленджике группа приезжих ограбила православный храм

На территории прилегающего к церкви кладбища полицейские нашли металлический лом и часть конструкции сигнализации, установленной в храме. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить личности предполагаемых грабителей — двоих жителей сопредельного государства возрастом 34-х и 39-ти лет. Мужчин задержали по месту временного проживания.

Сумма ущерба от действий подозреваемых составила около 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.