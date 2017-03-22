В Геленджике группа приезжих ограбила православный храм
Преступление произошло ночью. Неизвестные пролезли в церковь через окно, разбили стекло на одной из икон и похитили украшения, которые прихожане оставляли в качестве пожертвований.
Преступление произошло ночью. Неизвестные пролезли в церковь через окно, разбили стекло на одной из икон и похитили украшения, которые прихожане оставляли в качестве пожертвований.
На территории прилегающего к церкви кладбища полицейские нашли металлический лом и часть конструкции сигнализации, установленной в храме. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить личности предполагаемых грабителей — двоих жителей сопредельного государства возрастом 34-х и 39-ти лет. Мужчин задержали по месту временного проживания.
Сумма ущерба от действий подозреваемых составила около 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ГТРК «Кубань» в