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12:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Геленджике группа приезжих ограбила православный храм

Преступление произошло ночью. Неизвестные пролезли в церковь через окно, разбили стекло на одной из икон и похитили украшения, которые прихожане оставляли в качестве пожертвований.

На территории прилегающего к церкви кладбища полицейские нашли металлический лом и часть конструкции сигнализации, установленной в храме. Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить личности предполагаемых грабителей — двоих жителей сопредельного государства возрастом 34-х и 39-ти лет. Мужчин задержали по месту временного проживания.

Сумма ущерба от действий подозреваемых составила около 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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