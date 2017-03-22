В Волгограде в подвале жилого дома обнаружен игровой клуб

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, организатором является 30-летняя волгоградка, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Сообщники находятся в розыске.

По данным следствия, клуб был организован примерно в октябре 2016 года в подвале жилого дома. Испытать здесь свою удачу могли только проверенные игроки, посторонним вход туда был строго воспрещен. Незаконное игорное заведение проработало вплоть до 13 марта этого года.

В помещении клуба проведены обыски, в ходе которых изъяты 27 игровых аппаратов, черновые записи, подтверждающие факт организации и проведения игорной деятельности, сотовые телефоны, записи камер наблюдения, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. По изъятым терминалам следователями назначена компьютерная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.