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16:11 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде в подвале жилого дома обнаружен игровой клуб

В Волгограде пресечена деятельность незаконного игрового клуба.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, организатором является 30-летняя волгоградка, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Сообщники находятся в розыске.

По данным следствия, клуб был организован примерно в октябре 2016 года в подвале жилого дома. Испытать здесь свою удачу могли только проверенные игроки, посторонним вход туда был строго воспрещен. Незаконное игорное заведение проработало вплоть до 13 марта этого года.

В помещении клуба проведены обыски, в ходе которых изъяты 27 игровых аппаратов, черновые записи, подтверждающие факт организации и проведения игорной деятельности, сотовые телефоны, записи камер наблюдения, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. По изъятым терминалам следователями назначена компьютерная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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