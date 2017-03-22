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12:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области перепутавшая педали автоледи спровоцировала массовое ДТП

Женщина хотела затормозить, но врезалась в Сhevrolet и задела еще 3 машины.

Автоледи столкнулась с четырьмя машинами в районе городского рынка в Борисоглебске в 14:55 вторника, 21 марта. Женщина на Opel Insignia перепутала газ и тормоз, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделении ГИБДД ОМВД России по Борисоглебску в среду, 22 марта.

Водитель выезжала с парковки на улице Бланская и не заметила проезжающий Сhevrolet. Когда 40-летняя женщина увидела машину, то хотела резко затормозить, но по ошибке нажала на газ и врезалась в Сhevrolet. По инерции Opel задел еще три припаркованных машины: «ВАЗ-21102», Skoda Octavia и Toyota Camry. Все пять машин получили механические повреждения, люди не пострадали.

Полицейские составили в отношении автоледи административный протокол. Жительница Борисоглебска заплатит штраф в 500 рублей, пояснил начальник местного отделения ГИБДД Владимир Болотин.

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