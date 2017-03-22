Бывший глава ВЕМ Григорий Гачкевич задержан
Бывшего главу админсовета Banca de Economii Григория Гачкевича снова взяли под стражу. Его задержали на 72 часа еще по одному уголовному делу, связанному с мошенничеством в ВЕМ.
Бывшего главу админсовета Banca de Economii Григория Гачкевича снова взяли под стражу. Его задержали на 72 часа еще по одному уголовному делу, связанному с мошенничеством в ВЕМ.
Гачкевича подозревают в нарушении правил кредитования при выдаче одному из экономических агентов займа в миллион 700 тысяч евро.
Если вина бывшего главы БЕМ будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Григорий Гачкевич и еще несколько руководителей «Банка де Экономий» попали на скамью подсудимых по обвинению в нанесении БЕМ финансового ущерба в особо крупных размерах.