Бывший глава ВЕМ Григорий Гачкевич задержан

Гачкевича подозревают в нарушении правил кредитования при выдаче одному из экономических агентов займа в миллион 700 тысяч евро.

Если вина бывшего главы БЕМ будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Григорий Гачкевич и еще несколько руководителей «Банка де Экономий» попали на скамью подсудимых по обвинению в нанесении БЕМ финансового ущерба в особо крупных размерах.