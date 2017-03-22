Возглавляемую США коалицию заподозрили в ударе по школе в Сирии
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Не менее 33 человек стали жертвами авиаудара, предположительно проведенного возглавляемой США международной коалицией, по школе в провинции
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Не менее 33 человек стали жертвами авиаудара, предположительно проведенного возглавляемой США международной коалицией, по школе в провинции
По его данным, все погибшие — это перемещенные из других частей страны лица, которые укрывались в одной из школ к западу от города Ракка.
Другие подробности пока не сообщаются.