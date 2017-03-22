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11:56 (мск), источник: Интерфакс

Возглавляемую США коалицию заподозрили в ударе по школе в Сирии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Не менее 33 человек стали жертвами авиаудара, предположительно проведенного возглавляемой США международной коалицией, по школе в провинции Эр-Ракка, сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на собственные источники.

Источник: AP 2017

По его данным, все погибшие — это перемещенные из других частей страны лица, которые укрывались в одной из школ к западу от города Ракка.

Другие подробности пока не сообщаются.

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