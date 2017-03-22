Иркутянин едва не лишился машины, пытаясь найти любовь в Интернете
В Иркутске мужчина пытался познакомиться с девушкой, а его избили и угнали автомобиль.
В Иркутске мужчина пытался познакомиться с девушкой, а его избили и угнали автомобиль.
Как 22 марта 2017 года сообщила
Ориентировка на автомобиль тут же была направлена всем патрульным нарядам полиции. Уже спустя час указанный автомобиль на улице Розы Люксембург остановил экипаж
Как установили оперативники, за несколько дней до этих событий 32-летний владелец иномарки, регулярно посещавший популярный сайт знакомств в сети Интернет, познакомился с девушкой. После непродолжительной переписки новая знакомая предложила встретиться и указала место и время свидания. Подъехав по указанному адресу, иркутянин открыл дверцу автомашины, однако вместе с девушкой в её салон сели еще двое неизвестных. Они избили потерпевшего, вытолкнули его из машины и уехали.
Следственными органами МУ МВД России «Иркутское» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «грабеж». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.