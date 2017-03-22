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12:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянка ушла с остановки в Ленинском округе и пропала

В Иркутске разыскивают без вести пропавшую 45-летнюю женщину.

Источник: 38.мвд.рф

В Иркутске разыскивают без вести пропавшую 45-летнюю женщину. Как 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в дежурную часть полиции обратился мужчина, который рассказал, что около 12:00 его жена Лидия Тюленева ушла в неизвестном направлении с остановки общественного транспорта Угольная, и до сих пор ее местонахождение не известно.

Сотрудники полиции установили, что ранее женщина неоднократно уходила из дома. На поиски иркутянки ориентированы сотрудники полиции МУ МВД России «Иркутское». Проводятся обследования прилегающей территории, домов, организованы опросы близких родственников и знакомых.

Приметы: на вид 45 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы чёрные до плеч. Была одета: куртка белого цвета, чуть ниже пояса, джинсы чёрного цвета, сапоги до колена чёрного цвета. Особая примета: родинка на шее сзади.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождении Тюленевой Лидии Анатольевны, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02; 8 (3952) 21−68−05; 8 (3952) 32−00−02.

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