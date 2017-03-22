Иркутянка ушла с остановки в Ленинском округе и пропала
В Иркутске разыскивают без вести пропавшую 45-летнюю женщину.
В Иркутске разыскивают без вести пропавшую 45-летнюю женщину.
В Иркутске разыскивают без вести пропавшую 45-летнюю женщину. Как 22 марта 2017 года сообщила
Сотрудники полиции установили, что ранее женщина неоднократно уходила из дома. На поиски иркутянки ориентированы сотрудники полиции МУ МВД России «Иркутское». Проводятся обследования прилегающей территории, домов, организованы опросы близких родственников и знакомых.
Приметы: на вид 45 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы чёрные до плеч. Была одета: куртка белого цвета, чуть ниже пояса, джинсы чёрного цвета, сапоги до колена чёрного цвета. Особая примета: родинка на шее сзади.
Граждан,