На Белоярском водохранилище оторвалась льдина с сотней рыбаков
На Белоярском водохранилище произошел отрыв льдины с сотней рыбаков.
На Белоярском водохранилище произошел отрыв льдины с сотней рыбаков.
Как сообщили Накануне.RU в
В настоящее время спасателями организована эвакуация рыбаков со льдины с помощью катера на воздушной подушке и моторного катера. Дополнительно к месту отрыва льдины следуют спасатели с плавсредствами из Уральского регионального
«Сил и средств достаточно», — уточнили в ведомстве.
Добавим, что по состоянию на 13.20 со льдины эвакуированы 50 рыбаков, эвакуация продолжается. Угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся на льдине нет, толщина льда составляет 50 см.