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12:01 (мск), источник: Nakanune.ru

На Белоярском водохранилище оторвалась льдина с сотней рыбаков

На Белоярском водохранилище произошел отрыв льдины с сотней рыбаков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, отрыв льдины был обнаружен в ходе планового патрулирования водохранилища. Размер льдины два на один км, расстояние от льдины до берега не более 15 м.

В настоящее время спасателями организована эвакуация рыбаков со льдины с помощью катера на воздушной подушке и моторного катера. Дополнительно к месту отрыва льдины следуют спасатели с плавсредствами из Уральского регионального поисково-спасательного отряда и Службы спасения Свердловской области .

«Сил и средств достаточно», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что по состоянию на 13.20 со льдины эвакуированы 50 рыбаков, эвакуация продолжается. Угрозы для жизни и здоровья людей, находящихся на льдине нет, толщина льда составляет 50 см.

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