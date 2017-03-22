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13:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани полицейские задержали налетчиков на ювелирные магазины

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). В Казани оперативники задержали злоумышленников причастных к серии нападений на ювелирные магазины, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Впервые злоумышленники попали в поле зрения полиции 20 февраля в городе Зеленодольске. Вечером трое в масках ворвались в один из торговых центров. Пока один из нападавших угрожал продавцу пистолетом, двое сообщников разбивали и грабили витрины, складывая лотки с золотыми изделиями в принесенные с собой объёмные сумки, и после скрылись.

Вскоре сотрудниками МВД удалось установить, что к преступлению причастны четверо жителей Казани в возрасте от 22 до 26 лет и 27-летний житель Зеленодольска, предположительно, главарь преступной группы. Он снабдил сообщников масками, перчатками, выдал пистолет и гвоздодер. Еще один фигурант исполнял функцию водителя.

19 марта трое подозреваемых прибыли на арендованной «Ладе» с подложными номерами к Центральному рынку Казани. Еще один налетчик приехал на велосипеде. Зная о готовящемся разбое, сотрудники уголовного розыска выставили засаду.

Едва злоумышленники в масках вбежали в магазин украшений, как были тут же задержаны оперативниками. На парковке полицейские задержали организатора нападения поджидавшего подельников. Вечером того же дня сотрудники полиции задержали еще двоих участников преступной группы, принимавших участие в первом налете.

В настоящее время полицейские проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям.

По факту налетов возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия».

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