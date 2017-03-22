В Казани полицейские задержали налетчиков на ювелирные магазины

Впервые злоумышленники попали в поле зрения полиции 20 февраля в городе Зеленодольске. Вечером трое в масках ворвались в один из торговых центров. Пока один из нападавших угрожал продавцу пистолетом, двое сообщников разбивали и грабили витрины, складывая лотки с золотыми изделиями в принесенные с собой объёмные сумки, и после скрылись.

Вскоре сотрудниками МВД удалось установить, что к преступлению причастны четверо жителей Казани в возрасте от 22 до 26 лет и 27-летний житель Зеленодольска, предположительно, главарь преступной группы. Он снабдил сообщников масками, перчатками, выдал пистолет и гвоздодер. Еще один фигурант исполнял функцию водителя.

19 марта трое подозреваемых прибыли на арендованной «Ладе» с подложными номерами к Центральному рынку Казани. Еще один налетчик приехал на велосипеде. Зная о готовящемся разбое, сотрудники уголовного розыска выставили засаду.

Едва злоумышленники в масках вбежали в магазин украшений, как были тут же задержаны оперативниками. На парковке полицейские задержали организатора нападения поджидавшего подельников. Вечером того же дня сотрудники полиции задержали еще двоих участников преступной группы, принимавших участие в первом налете.

В настоящее время полицейские проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям.

По факту налетов возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц с применением оружия».