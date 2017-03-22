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15:45 (мск), источник: Новый Калининград

В Советске под колеса «Фольксвагена» попал 6-летний мальчик

В Советске во вторник произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Около 16:15 на улице Гончарова водитель «Фольксвагена» сбил 6-летнего мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, из-за стоявшего транспортного средства. Несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло около 16:00 на улице Университетской областного центра. Водитель автомобиля «Рено» при движении задним ходом сбила пешехода. В результате ДТП 86-летняя женщина-пешеход госпитализирована.

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