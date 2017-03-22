В Советске под колеса «Фольксвагена» попал 6-летний мальчик
В Советске во вторник произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Советске во вторник произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Около 16:15 на улице Гончарова водитель «Фольксвагена» сбил 6-летнего мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода,
Еще одно ДТП с участием пешехода произошло около 16:00 на улице Университетской областного центра. Водитель автомобиля «Рено» при движении задним ходом сбила пешехода. В результате ДТП 86-летняя