Омича, находившегося в федеральном розыске, поймали, когда он воровал на дачах посуду

Поймать преступника удалось благодаря сигнализации. Охранник садоводческого товарищества в Центральном округе Омска указал прибывшим сотрудникам Росгвардии на мужчину и женщину, которые пытались вынести за пределы садоводства большую сумку с неизвестным содержимым.

При досмотре сумки в ней были найдены металлическая посуда, ножовка и 5-литровый газовый баллон. Откуда у них это имущество, подельники ответить не смогли. А вскоре росгвардейцы обнаружили на одной из аллей дачный домик с открытой дверью и сорванным замком.

При проверке информации о задержанных по базе данных выяснилось, что мужчина с августа 2016 года находится в федеральном розыске. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, после того, как он селе Лукьяновка Одесского района Омской области избил битой местного жителя. В тот момент злоумышленник был пьян. Мужчину должны были взять под стражу, однако он скрылся от правосудия.