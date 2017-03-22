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12:12 (мск), источник: СуперОмск

Омича, находившегося в федеральном розыске, поймали, когда он воровал на дачах посуду

Мужчина более полугода находился в федеральном розыске по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

Поймать преступника удалось благодаря сигнализации. Охранник садоводческого товарищества в Центральном округе Омска указал прибывшим сотрудникам Росгвардии на мужчину и женщину, которые пытались вынести за пределы садоводства большую сумку с неизвестным содержимым.

При досмотре сумки в ней были найдены металлическая посуда, ножовка и 5-литровый газовый баллон. Откуда у них это имущество, подельники ответить не смогли. А вскоре росгвардейцы обнаружили на одной из аллей дачный домик с открытой дверью и сорванным замком.

При проверке информации о задержанных по базе данных выяснилось, что мужчина с августа 2016 года находится в федеральном розыске. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, после того, как он селе Лукьяновка Одесского района Омской области избил битой местного жителя. В тот момент злоумышленник был пьян. Мужчину должны были взять под стражу, однако он скрылся от правосудия.

Задержанных доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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