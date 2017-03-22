Пропавшие из скейт-парка в воронежском «Олимпике» перила нашли в лесу
Администрация спорткомплекса попросила спортсменов вывезти конструкции.
Администрация спорткомплекса попросила спортсменов вывезти конструкции.
Пропавшие из
По словам Шалимова, перила оказались в 15 минутах ходьбы от
Спортсмен добавил, что территорию
Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет эту информацию у администрации «Олимпика».
Контекст
Неизвестные увезли с территории
Воронежец со ссылкой на сотрудников «Олимпика» рассказал, что перила увез грузовой автомобиль, после чего «мужчины в пиджаках с блокнотами и ручками замерили территорию». Шалимов в полицию не обращался — был уверен, что после публикации информации о пропаже перил в интернете, они найдутся, и тогда получится решить конфликт мирным путем. Ожидания Шалимова оправдались.