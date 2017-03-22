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12:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшие из скейт-парка в воронежском «Олимпике» перила нашли в лесу

Администрация спорткомплекса попросила спортсменов вывезти конструкции.

Пропавшие из скейт-парка в «Олимпике» перила «нашлись» в лесу во вторник, 22 марта. Однако администрация комплекса попросила спортсменов не возвращать конструкции в скейт-парк, а вывезти с территории вовсе, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» спортсмен Роман Шалимов .

По словам Шалимова, перила оказались в 15 минутах ходьбы от скейт-парка. На «находку» указали сотрудники администрации «Олимпика». Как там оказались сваренные Романом Шалимовым конструкции, никто не объяснил.

Спортсмен добавил, что территорию скейт-парка уже осматривали сотрудники компании Restorator projects, под управлением которой в Воронеже работают несколько кафе и ресторанов, среди которых — «Бахор», «The CoVok», «Тесто&Мясо». Как предположил Роман Шалимов, на месте скейт-парка может появиться кафе.

Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет эту информацию у администрации «Олимпика».

Контекст

Неизвестные увезли с территории скейт-парка в «Олимпике» восемь перил, или металлических труб для скольжения на скейте, стоимостью 300 тыс. — 350 тыс. рублей. По мнению Романа шалимова, к исчезновению перил причастно руководство спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) № 12, базирующейся в «Олимпике».

Воронежец со ссылкой на сотрудников «Олимпика» рассказал, что перила увез грузовой автомобиль, после чего «мужчины в пиджаках с блокнотами и ручками замерили территорию». Шалимов в полицию не обращался — был уверен, что после публикации информации о пропаже перил в интернете, они найдутся, и тогда получится решить конфликт мирным путем. Ожидания Шалимова оправдались.

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