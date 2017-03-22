На КАД опрокинулся мусоровоз

Затруднено движение по внешнему кольцу КАД в районе развязки с Левашовским шоссе и ЗСД.

«При съезде с КАД на Левашовское шоссе (напротив Нuyndai) перевернулся грузовик с ПУХТО. Выезд с Ольгино тоже затруднён, проезд через треугольник безопасности», — сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Василина.