На КАД опрокинулся мусоровоз
Затруднено движение по внешнему кольцу КАД в районе развязки с Левашовским шоссе и ЗСД.
Затруднено движение по внешнему кольцу КАД в районе развязки с Левашовским шоссе и ЗСД.
Затруднено движение по внешнему кольцу КАД в районе развязки с Левашовским шоссе и ЗСД.
«При съезде с КАД на Левашовское шоссе (напротив Нuyndai) перевернулся грузовик с ПУХТО. Выезд с Ольгино тоже затруднён, проезд через треугольник безопасности», — сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Василина.
«Еле проехали, жесть», — пишет Андрей.