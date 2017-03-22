Трагедию на ЗиКе расследуют к 9 мая

Следствие по уголовному делу об обрушении кровли в цехе екатеринбургского завода имени Калинина планируется завершить к 9 мая. Об этом «Уралинформбюро» сообщил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Он добавил, что решение о продлении сроков расследования было принято еще в декабре прошлого года из-за очень большого объема работы по сбору доказательств.

Производственное здание на ЗиКе обрушилось днем 9 ноября 2016 года. Четверых мужчин придавило насмерть, 14 человек были госпитализированы. Вскоре задержали предполагаемого виновника аварии Юрия Ожиганова — директора фирм, ремонтировавших кровлю цехов.