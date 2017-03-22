Верховный суд подтвердил законность приговора бывшей студентке МГУ Карауловой

Источник: РИА "Новости"

«Приговор Московского окружного военного суда от 22 декабря 2016 года в отношении Ивановой Александры Павловны оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в решении судебной коллегии по делам военнослужащих, оглашенном в среду.

Таким образом, приговор Ивановой (Карауловой) вступил в законную силу, в ближайшее время она будет этапирована к месту отбывания наказания

В своих жалобах сторона защиты просила Верховный суд отменить приговор как вынесенный необоснованно и незаконно. Адвокаты подчеркивают, что со стороны Ивановой имел место добровольный отказ от совершения преступления, так как она за месяц до задержания отдала все свои гаджеты родителям, чтобы больше не общаться со своим виртуальным возлюбленным. Это подтверждают как протокол обыска, так и опись изъятого в квартире родителей фигурантки, согласно которым электронные устройства были изъяты из сейфа, и на них были не просмотренные сообщения с просьбой выйти на связь.

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«Прошу Верховный суд исправить ту ошибку, которую совершил Московский окружной военный суд и устранить несправедливость, допущенную в отношении нашей подзащитной», — заявил адвокат Сергей Бадамшин. Кроме того, по словам адвокатов, имела место «провокация со стороны сотрудников ФСБ», что не получило оценки суда. «Они фактически, получив согласие на общение с Варварой, общение с семьей, пребывая в доме семьи, зная, в каком состоянии находится подзащитная, дали ей в руки планшет и сказали — пиши», — сказал Бадамшин. Адвокаты отметили, что военный суд при вынесении приговора не обосновал невозможность применения к ней статьи 73 и не обсудил возможность применения статьи 96, согласно которой лица, совершившие преступления в возрасте от 18 до 20 лет могут привлекаться к уголовной ответственности как несовершеннолетние. Защита напомнила о психологическом состоянии Карауловой, которая после возвращения из Турции, находилась на лечении в медучреждениях и принимала антидепрессанты. В свою очередь адвокат Карина Москаленко заявила, что в отношении ее подзащитной было допущено нарушение статьи 7 Европейской конвенции о правах человека, то есть криминализация некриминальных действий.

Даже если считать эти (вменяемые осужденной) действия доказанными, здесь нет и не может быть состава преступления Карина Москаленко Адвокат Варвары Карауловой

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В свою очередь представитель Главной военной прокуратуры Юзеф Мацкевич напомнил, что каждое государство устанавливает свои законы, а «законодатель РФ установил криминализацию этих (вменяемых Карауловой — ИФ) действий». «Действующий в нашей стране закон именно так и свидетельствуют — те действия, которые она совершила, образуют состав преступления», — сказал Мацкевич, добавив, что приговор А. Ивановой вынесен обоснованно и не является слишком суровым. Адвокат Илья Новиков считает, что решение Верховного суда РФ может стать сигналом многим российским семьям.

Если не отменить этот приговор, если не подать родителям и семьям сигнал, что вы можете обратиться с вашей бедой к российским правоохранителям, которые не накажут, а помогут вам, то нас ждут крупные неприятности Илья Новиков Адвокат

Гособвинитель Михаил Резниченко заявил, что «сторона защиты создала себе свой уютный мир, игнорируя материалы дела». «Почему уважаемый защитник Новиков не рассказывает, как сотрудники ФСБ на протяжении полугода, как няньки нянчились с их подзащитной: во-первых, они ее нашли, потом устроили в больницу, но тем не менее она была настроена на то, чтобы присоединиться к террористической организации», — заявил гособвинитель.

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Решение первой инстанции Московский окружной военный суд 22 декабря прошлого года признал Иванову (Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство», назначив ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Караулова и ее защита отрицает ее стремление примкнуть к террористам и объясняет прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за своего возлюбленного, который впоследствии оказался не тем человеком, за которого себя выдавал. Задержание Карауловой Студентка, которой на тот момент было 19 лет, пропала в Москве 27 мая 2015 года после того, как уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян (в том числе Караулова), которые, предположительно, планировали присоединиться к террористической организации «Исламское государство». Караулова вернулась в Москву 11 июня. Впоследствии она сменила имя и фамилию, чтобы избежать лишнего внимания прессы. Карауловой было предъявлено обвинение в попытке участия в террористической организации (часть 1 статьи 30-часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Виртуальный роман В ходе рассмотрения дела прокурором и председательствующим по делу Александром Абабковым была оглашена переписка Карауловой со своим виртуальным возлюбленным Айратом Саматовым, которого она знала под именем Влад и различными «никами» в социальных сетях. Согласно материалам дела, мужчина в 2015 году отправился в Сирию воевать за «Исламское государство», куда к нему попыталась поехать студентка.

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