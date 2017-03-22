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13:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Потребление наркотиков в Иркутской области снизилось на 8%

В Иркутской области на 8% снизилось потребление наркотиков в 2016 году.

В Иркутской области на 8% снизилось потребление наркотиков в 2016 году. Об этом 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление советника губернатора Иркутской области Марины Гороховой на заседании антинаркотической комиссии. По ее словам, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 8549 зависимых, что на 8% ниже, чем в 2015 году (9295 больных наркоманией). От отравления наркотиками в 2016 году умерло 67 человек, что на 7% меньше, чем годом ранее. Среди страдающих наркоманией выявлено 42 подростка в возрасте до 17 лет, а также люди старшего возраста: 1526 человек в возрасте от 40 до 59 лет и пять человек старше 60 лет.

В 2016 году количество больных наркоманией снизилось в 23 муниципальных образованиях области: в Тулунском районе (на 80%), в Боханском районе (на 71%), в Свирске (на 44%), в Братском районе (на 31%). Самое большое количество зависимых стоит на учёте в Киренском районе (673,9 на 100 тыс. населения), в Братске (672,7 на 100 тысяч населения), в Черемхово (570,7 на 100 тыс. населения). Наименьшее количество — в Эхирит-Булагатском районе (20,3 на 100 тыс. населения), в Бодайбо и районе (40,0 на 100 тыс. населения), в Баяндаевском районе (45,3 на 100 тыс. населения). В Катангском районе не выявлено ни одного наркомана.

Марина Горохова отметила, что, несмотря на позитивную статистику, уровень потребления наркотиков в регионе гораздо выше, чем в среднем по России и Сибирскому федеральному округу. В 2015 года по этому показателю Иркутская область находилась на 12 месте по стране и на 3 месте в Сибири (в 2014 году — на 1 месте). Составление данных за 2016 год пока идёт: регионы представляют мониторинги ситуаций в федеральный центр.

Причинами высокого распространения наркотиков в Иркутской области специалисты называют транспортную доступность региона, миграционные потоки из стран, где распространено употребление наркотиков, наличие дикорастущей конопли. В 2016 году за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в Иркутской области было осуждено 1956 человек, что на 10,3% ниже показателя 2015 года, тогда такие приговоры были вынесены в отношении 2180 человек.

Для улучшения ситуации в регионе проводят комплекс мер. Так, в 2016 году в образовательных учреждениях Иркутской области прошло 924 профилактических мероприятия, подготовлено 839 студенческих научно-исследовательских работ по данной тематике, действуют 189 волонтерских центров антинаркотической направленности. Их участники совместно с сотрудниками ОГКУ «ЦПН» проводят акцию «Антиспайс», направленную на выявление и устранение незаконной рекламы синтетических наркотиков. За 2016 год выявлено и закрашено 234 надписи рекламы синтетических наркотиков.

Самый высокий уровень зависимости в регионе был отмечен в 2006 году, тогда ей страдали 536,1 человек из 100 тыс. населения. Тогда среди призывников, которые обязательно проходят проверку перед отправкой в войска, был выявлен 191 человек, употребляющий наркотики. В 2016 году было обнаружено всего три таких призывника, это в 63 раза меньше, чем в 2006 году.

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