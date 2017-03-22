МВД опровергло слухи о жертвах обрушения на стройке третьего «Гиганта»

«Обрушение произошло накануне, после получения информации на место происшествия выезжали сотрудники районного отдела полиции. Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД по Новосибирской области.

Между тем на популярном новосибирском паблике «АСТ-54» один из подписчиков сообщает, что перекрытие обрушилось во время заливки бетона, при этом двое строителей все же пострадали.

«21 марта во время заливки бетона обвалилось монолитное перекрытие на стройке нового гипермаркета “Гигант” на Мочищенском шоссе, — сообщил очевидец. — Одного из них слегка придавило, и он порвал связки на ноге. Другой рабочий отделался рассечением».