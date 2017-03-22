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13:22 (мск), источник: СуперОмск

В столкновении «Лексуса» со столбом на Перелета пострадали трое парней

Появились подробности ДТП, произошедшего сегодня в первом часу ночи на ул. Перелета.

По информации омской полиции, 22-летний водитель автомобиля «Лексус ИС 200» двигался по ул. Перелета. В районе дома № 5/3 он не справился с управлением и въехал в фонарный столб, расположенный со стороны встречной полосы.

В результате аварии водитель и двое пассажиров, 22 и 30 лет, обратились за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.

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